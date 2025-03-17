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Инсайдер: реванш Двалишвили и О’Мэлли состоится на UFC 316

Инсайдер: реванш Двалишвили и О’Мэлли состоится на UFC 316
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Чемпион UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили (18-4) проведёт реванш с бывшим обладателем титула американцем Шоном О’Мэлли (18-2), сообщает канал Krazy Kev MMA в социальных сетях.

Поединок бойцов возглавит номерной турнир UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США).

Напомним, первый бой Двалишвили и О’Мэлли состоялся на UFC 306 в сентябре и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением. Американец лишился чемпионского титула.

Ранее Двалишвили опубликовал совместное фото с Шоном О'Мэлли в джакузи.

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Мераб Двалишвили опубликовал совместное фото с Шоном О'Мэлли в джакузи

Мераб Двалишвили отправил заявку на прослушивание для клипа:

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