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Александр Усик: если бить детей, то ремнём Louis Vuitton, по-богатому. Машу им, как шашкой

Александр Усик: если бить детей, то ремнём Louis Vuitton, по-богатому. Машу им, как шашкой
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик рассказал, как воспитывает собственных детей.

«С Лизой (дочь Усика. — Прим. «Чемпионата») – только общение. Говорю: «Сюда!» Пацаны один раз получили через одеяло ремнем, потому что реально [заслужили]… Жена что-то сказала сыну, а он: «Почему я должен это делать?» Тебя же никто не заставляет, просто помоги и принеси, что попросили.

Было ли мне стыдно? Нет. Только за себя, ведь это моя недоработка. Повышаю голос, немного запугиваю. Если бить [детей], то ремнём Louis Vuitton, по-богатому. Я не бью, а машу им, как шашкой. Тогда мы начинаем смеяться вместе с детьми, потом я подзываю их и начинаю объяснять», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале «Слава Дьомін».

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