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Макгрегор: ирландцы в сёлах стали меньшинством. Незаконные иммигранты опустошают Ирландию

Макгрегор: ирландцы в сёлах стали меньшинством. Незаконные иммигранты опустошают Ирландию
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор выступил с резкой критикой в адрес иммигрантов, которые незаконно въезжают и проживают в Ирландии.

«Наши деньги расходуются за границей на цели, которые не имеют отношения к ирландскому народу. Незаконная иммиграция опустошает нашу страну. В сельских городах ирландцы стали меньшинством. Американцы ирландского происхождения должны услышать об этом. Нам необходимо лидерство США, нашего большого брата», — приводит слова Макгрегор издание Mirror.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на его счету в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

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