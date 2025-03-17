Макгрегор: ирландцы в сёлах стали меньшинством. Незаконные иммигранты опустошают Ирландию

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор выступил с резкой критикой в адрес иммигрантов, которые незаконно въезжают и проживают в Ирландии.

«Наши деньги расходуются за границей на цели, которые не имеют отношения к ирландскому народу. Незаконная иммиграция опустошает нашу страну. В сельских городах ирландцы стали меньшинством. Американцы ирландского происхождения должны услышать об этом. Нам необходимо лидерство США, нашего большого брата», — приводит слова Макгрегор издание Mirror.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на его счету в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.