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Волкановски заявил о намерении провести три боя в этом году, огласив список соперников

Волкановски заявил о намерении провести три боя в этом году, огласив список соперников
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски рассказал о намерении провести за год три поединка, огласив бойцов, с которыми хотел бы разделить октагон.

«Я хочу оставаться активным бойцом, всегда говорю об этом. Хочу провести бои против Лопеса, Мовсара Евлоева и Питбуля в течение одного года. Рад этой возможности. Я могу дать каждому из них то, чего они хотят.

Все ведь желают получить титульный шанс? Моё преимущество в том, что каждый сможет подраться со мной за пояс. Никому не понадобится ждать или проводить дополнительные поединки. Я не дам вам скучать», — приводит слова Волкановски портал MMA Mania.

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