Волкановски заявил о намерении провести три боя в этом году, огласив список соперников

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски рассказал о намерении провести за год три поединка, огласив бойцов, с которыми хотел бы разделить октагон.

«Я хочу оставаться активным бойцом, всегда говорю об этом. Хочу провести бои против Лопеса, Мовсара Евлоева и Питбуля в течение одного года. Рад этой возможности. Я могу дать каждому из них то, чего они хотят.

Все ведь желают получить титульный шанс? Моё преимущество в том, что каждый сможет подраться со мной за пояс. Никому не понадобится ждать или проводить дополнительные поединки. Я не дам вам скучать», — приводит слова Волкановски портал MMA Mania.