Аспиналл: те, кто увидел победу Перейры в бою с Анкалаевым, это необразованные фанаты

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл считает, что россиянин Магомед Анкалаев одержал убедительную победу в поединке с бразильцем Алексом Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг). Их бой состоялся на турнире UFC 313 и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

«Я не могу поверить, что есть люди, которые посмотрели бой между Магомедом и Алексом и увидели победу Перейры. Для меня удивительно, сколько существует необразованных фанатов. И сколько таких же людей есть, которые считают этот поединок скучным.

На мой взгляд, это был потрясающий бой. Оба бойца показали себя великолепно. Но я думаю, что Анкалаев был просто лучше него в тот вечер. Вот и всё», — приводит слова Аспиналла портал Fighters Only.