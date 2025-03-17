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Аспиналл: те, кто увидел победу Перейры в бою с Анкалаевым, это необразованные фанаты

Аспиналл: те, кто увидел победу Перейры в бою с Анкалаевым, это необразованные фанаты
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл считает, что россиянин Магомед Анкалаев одержал убедительную победу в поединке с бразильцем Алексом Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг). Их бой состоялся на турнире UFC 313 и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Я не могу поверить, что есть люди, которые посмотрели бой между Магомедом и Алексом и увидели победу Перейры. Для меня удивительно, сколько существует необразованных фанатов. И сколько таких же людей есть, которые считают этот поединок скучным.

На мой взгляд, это был потрясающий бой. Оба бойца показали себя великолепно. Но я думаю, что Анкалаев был просто лучше него в тот вечер. Вот и всё», — приводит слова Аспиналла портал Fighters Only.

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