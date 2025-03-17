Крис Юбэнк-младший согласился заключить пари с Эдди Хирном на £ 1 млн

Бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший согласился заключить пари на £ 1 млн с известным промоутером Эдди Хирном на свою победу в поединке с его подопечным — Конором Бенном.

«Завтра утром на специальном депозитном счёте появится £ 1 млн. Мы сделаем большую ставку. Хочу выяснить — является ли Хирн человеком слова или лживым рекламщиком», — приводит слова Юбэнка-младшего издание Mirror.

Поединок между Юбэнком и Бенном состоится 26 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне (Великобритания). На счету Криса на данный момент 34 победы при трёх поражениях. В активе Бенна 23 победы и ни одного поражения.