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Махачев отрабатывает новый удушающий приём на бывшем спарринг-партнёре Илии Топурии

Махачев отрабатывает новый удушающий приём на бывшем спарринг-партнёре Илии Топурии
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отрабатывает новый удушающий приём на бывшем спарринг-партнёре экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

Юношу зовут Гонсало. Он испанец и приехал в Дагестан, чтобы тренироваться, а также снимать развлекательные видео в социальных сетях. В прошлом он уже тренировался с Топурией в клубе Climent Club.

Фото: Из личного архива Гонсало

Махачеву 33 года. В своём профессиональном рекорде российский атлет имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.

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