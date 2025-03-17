Чендлер по-прежнему надеется, что его бой с Макгрегором состоится в будущем

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер считает, что его поединок с известным ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором всё же состоится.

«Мы все хотим знать, когда вернётся Конор Макгрегор. Но я не жду его, если вы посмотрите на мои действия. Конор в курсе, что моё имя будет в контракте на бой, когда он вернётся.

Если Макгрегор захочет это сделать, то, очевидно, мы организуем этот поединок. Нам нужно завершить дело, которое тянется со времён The Ultimate Fighter 31. Меня спрашивают о Коноре, потому что я связан с ним и его возвращением в UFC. Это будет захватывающий и весёлый бой. На него были бы распроданы билеты в любой точке мира, мы бы собрали огромное количество зрителей.

В какой-то момент наш бой состоится, но я не затаиваю дыхание и уж точно не сижу в стороне, как вы можете видеть по решениям, которые я принимаю», — приводит слова Чендлера портал Eurosport.