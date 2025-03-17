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Премьер-министр Ирландии раскритиковал слова Макгрегора о незаконных иммигрантах в стране

Премьер-министр Ирландии раскритиковал слова Макгрегора о незаконных иммигрантах в стране
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Премьер-министр Ирландии Михол Мартин подверг критике резкие высказывания бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе соотечественника Конора Макгрегора, который заявил о серьёзной проблеме с нелегальной иммиграцией в стране во время выступления в Белом доме.

«День Святого Патрика (культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. — Прим. «Чемпионата»), отмечаемый во всём мире, является днём, который олицетворяет единство, человечность, дружбу и товарищество. Высказывания Конора Макгрегора не соответствуют духу этого праздника и не отражают взгляды народа Ирландии», — написал Мартин на своей странице в социальных сетях.

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