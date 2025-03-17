Конор Макгрегор встретился с Дональдом Трампом в Белом доме и пожал ему руку

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и пожал ему руку.

Их встреча приурочена к дню святого Патрика, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

Фото: Аккаунт The Mac Life в X (ранее Twitter)

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде представителю США Дастину Порье. Всего его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.