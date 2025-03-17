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Даррен Тилл: Чимаев тот, кто может превзойти Хабиба в уровне доминирования в борьбе

Даррен Тилл: Чимаев тот, кто может превзойти Хабиба в уровне доминирования в борьбе
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл комплиментарно высказался в адрес своего друга, а также топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Хабиб был очень доминирующим. Но он не дрался так долго, как должен был. Упокой Господь душу его отца. Да, Хамзат определённо тот, кто может превзойти Хабиба в уровне доминирования в борьбе», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.

Напомним, Тиллу 32 года. Последний бой по правилам ММА скаузер провёл 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282, который состоялся в Лас-Вегасе. Тогда Даррен уступил удушающим приёмом в третьем раунде Дрикусу дю Плесси.

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