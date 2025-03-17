Даррен Тилл: Хамзат переедет дю Плесси и завоюет титул

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл абсолютно уверен в том, что его друг, а также топовый и непобеждённый боец UFC чеченец Хамзат Чимаев победит чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Хамзат переедет дю Плесси. Вот что я думаю. И Чимаев завоюет титул. Дрикус делает в бою всё так плохо, что его действия срабатывают. Этот парень бросает вызов физике. Его должен изучать Исаак Ньютон, потому что его действия не имеют смысла. Но послушайте, дю Плесси победил меня абсолютно честно. Отдайте ему должное», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.

Напомним, Тиллу 32 года. Последний бой по правилам ММА скаузер провёл 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282, который состоялся в Лас-Вегасе. Тогда Даррен уступил удушающим приёмом в третьем раунде Дрикусу дю Плесси.