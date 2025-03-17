Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даррен Тилл: Хамзат переедет дю Плесси и завоюет титул

Даррен Тилл: Хамзат переедет дю Плесси и завоюет титул
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл абсолютно уверен в том, что его друг, а также топовый и непобеждённый боец UFC чеченец Хамзат Чимаев победит чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Хамзат переедет дю Плесси. Вот что я думаю. И Чимаев завоюет титул. Дрикус делает в бою всё так плохо, что его действия срабатывают. Этот парень бросает вызов физике. Его должен изучать Исаак Ньютон, потому что его действия не имеют смысла. Но послушайте, дю Плесси победил меня абсолютно честно. Отдайте ему должное», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.

Напомним, Тиллу 32 года. Последний бой по правилам ММА скаузер провёл 10 декабря 2022 года на турнире UFC 282, который состоялся в Лас-Вегасе. Тогда Даррен уступил удушающим приёмом в третьем раунде Дрикусу дю Плесси.

Материалы по теме
Даррен Тилл: Чимаев тот, кто может превзойти Хабиба в уровне доминирования в борьбе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android