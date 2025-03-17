Чейл Соннен рассказал, какое условие Чарльз Оливейра поставил для боя с Топурией

Бывший претендент на титул UFC в среднем и полутяжёлом весе американец Чейл Соннен рассказал, какое условие бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра поставил для боя с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Чарльз сказал мне следующее: «Я буду драться с Топурией только в том случае, если он выиграет пояс. Это моя весовая категория, у меня более высокая позиция в рейтинге, я уже был чемпионом раньше. Об этом парне только и разговоров. Если он хочет драться со мной, ему нужно подойти, забрать пояс, поставить его на кон, и я приму его вызов», — приводит слова Соннена аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).