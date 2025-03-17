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Чарльз Оливейра: фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора

Чарльз Оливейра: фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра уверен, что известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор больше никогда не вернётся в октагон.

«Честно говоря, я не знаю, почему люди всё ещё говорят о Коноре Макгрегоре. Он сделал всё, что хотел, в спорте, и теперь выбирает жить по-своему. Мы ждали его возвращения, и Майкл Чендлер ждал около двух лет, но он не появился. Я думаю, фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора — он больше не будет драться», — приводит слова Оливейры портал MMA News.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде представителю США Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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