Чарльз Оливейра: верю, что смогу нокаутировать Топурию. У меня есть мощь в руках

Бывший обладатель титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра уверен, что может нокаутировать экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илию Топурию.

«Я буду драться с тем, с кем мне скажут. Не испытываю ничего, кроме уважения к Илии Топурии, но это лёгкий вес. Это самый тяжёлый дивизион, который вы когда-либо видели. К тому же у меня есть мощь в руках. Я верю в своё джиу-джитсу, а также в то, что смогу нокаутировать Илию Топурию.

Я говорил о бое с Максом Холлоуэем за BMF, но, похоже, он будет драться с Дастином Порье. Честно говоря, хочу драться за титул. Считаю, что заслужил его. Махачев не будет проводить бои какое-то время, поэтому возникла идея [поединка за титул] BMF. Я в любом случае хочу драться за титул, теперь просто жду вызова», — приводит слова Оливейры портал MMA Mania.