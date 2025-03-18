Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра: верю, что смогу нокаутировать Топурию. У меня есть мощь в руках

Чарльз Оливейра: верю, что смогу нокаутировать Топурию. У меня есть мощь в руках
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра уверен, что может нокаутировать экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илию Топурию.

«Я буду драться с тем, с кем мне скажут. Не испытываю ничего, кроме уважения к Илии Топурии, но это лёгкий вес. Это самый тяжёлый дивизион, который вы когда-либо видели. К тому же у меня есть мощь в руках. Я верю в своё джиу-джитсу, а также в то, что смогу нокаутировать Илию Топурию.

Я говорил о бое с Максом Холлоуэем за BMF, но, похоже, он будет драться с Дастином Порье. Честно говоря, хочу драться за титул. Считаю, что заслужил его. Махачев не будет проводить бои какое-то время, поэтому возникла идея [поединка за титул] BMF. Я в любом случае хочу драться за титул, теперь просто жду вызова», — приводит слова Оливейры портал MMA Mania.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра: фанатам стоит забыть о возвращении Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android