Ренато Мойкано выступил за отмену части турниров UFC

Бывший претендент на титул UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано выступил за отмену турниров, проходящих на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

«Нет динамики. Хорошо, когда атлеты приезжают в другой город, хотят на телевидение, радио, устраивают медиадень и открытые тренировки. Это вызывает у людей интерес. Но никого не волнует, когда турнир проходит в UFC Apex. Эти карды должны прекратиться», — приводит слова Мойкано издание MMA Fighting.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил, в каком случае турнир организации состоится в России.

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