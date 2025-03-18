Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Объявлен полный кард боксёрского шоу Сауль Альварес — Уильям Скалл

Объявлен полный кард боксёрского шоу Сауль Альварес — Уильям Скалл
Аудио-версия:
Комментарии

Промоушен Riyadh Season анонсировал полный кард боксёрского шоу, которое состоится в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии.

В главном бою чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) сразится за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом (23-0, 9 KO).

Сауль Альварес (Мексика) — Уильямс Скалл (Куба)*
Хайме Мунгия (Мексика) – Бруно Сурас (Франция)
Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго) – Эфе Аджагба (Нигерия)
Баду Джек (Швеция) – Райан Розицки (Канада)*
Брайан Леон (Куба) – Аарон Герреро (Мексика)
Марко Верде (Мексика) – Мишель Полина (Мексика)

* чемпионский бой

Материалы по теме
Сауль Альварес ответил, интересен ли ему реванш с Дмитрием Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android