Объявлен полный кард боксёрского шоу Сауль Альварес — Уильям Скалл

Промоушен Riyadh Season анонсировал полный кард боксёрского шоу, которое состоится в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии.
В главном бою чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) сразится за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом (23-0, 9 KO).
Сауль Альварес (Мексика) — Уильямс Скалл (Куба)*
Хайме Мунгия (Мексика) – Бруно Сурас (Франция)
Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго) – Эфе Аджагба (Нигерия)
Баду Джек (Швеция) – Райан Розицки (Канада)*
Брайан Леон (Куба) – Аарон Герреро (Мексика)
Марко Верде (Мексика) – Мишель Полина (Мексика)
* чемпионский бой