Объявлен полный кард боксёрского шоу Сауль Альварес — Уильям Скалл

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Промоушен Riyadh Season анонсировал полный кард боксёрского шоу, которое состоится в ночь с 3 на 4 мая в Саудовской Аравии.

В главном бою чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) сразится за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Уильямом Скаллом (23-0, 9 KO).

Сауль Альварес (Мексика) — Уильямс Скалл (Куба)*

Хайме Мунгия (Мексика) – Бруно Сурас (Франция)

Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго) – Эфе Аджагба (Нигерия)

Баду Джек (Швеция) – Райан Розицки (Канада)*

Брайан Леон (Куба) – Аарон Герреро (Мексика)

Марко Верде (Мексика) – Мишель Полина (Мексика)

* чемпионский бой