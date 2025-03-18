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Роман Долидзе вошёл в топ-10 рейтинга UFC в среднем весе

Роман Долидзе вошёл в топ-10 рейтинга UFC в среднем весе
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Обновились рейтинги UFC после турнира UFC Fight Night 254 в Лас-Вегасе (США).

Грузинский боец Роман Долидзе, выступающий в среднем весе (до 84 кг), поднялся на девятую строчку после победы в реванше с бывшим претендентом на титул итальянцем Марвином Веттори.

Рейтинг UFC в среднем весе:

Чемпион – Дрикус дю Плесси (Южная Африка);
1. Нассурдин Имавов (Франция).
2. Шон Стрикленд (США).
3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
4. Исраэль Адесанья (Нигерия).
5. Роберт Уиттакер (Австралия).
6. Кайо Борральо (Бразилия).
7. Джаред Каннонье (США).
8. Энтони Эрнандес (США).
9. Роман Долидзе (Грузия).
10. Марвин Веттори (Италия).

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