Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сэндхаген: выносливость Двалишвили — это суперспособность

Сэндхаген: выносливость Двалишвили — это суперспособность
Комментарии

Американский боец UFC Кори Сэндхаген, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), высказался о действующем чемпионе грузине Мерабе Двалишвили.

«Выносливость Мераба — это его суперспособность. Забавно, но у Петра Яна лучше всех получалось сопротивляться ему.

Секрет победы над Мерабом в том, чтобы не дать ему задавить вас. Вы должны быть готовы ответить на давление», – приводит слова Сэндхагена издание MMAJunkie.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

Материалы по теме
Инсайдер: реванш Двалишвили и О’Мэлли состоится на UFC 316

Мераб Двалишвили отправил заявку на прослушивание для клипа

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android