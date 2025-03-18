Сэндхаген: выносливость Двалишвили — это суперспособность

Американский боец UFC Кори Сэндхаген, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), высказался о действующем чемпионе грузине Мерабе Двалишвили.

«Выносливость Мераба — это его суперспособность. Забавно, но у Петра Яна лучше всех получалось сопротивляться ему.

Секрет победы над Мерабом в том, чтобы не дать ему задавить вас. Вы должны быть готовы ответить на давление», – приводит слова Сэндхагена издание MMAJunkie.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

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