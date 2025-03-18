Волкановски: если кто-то и может нокаутировать Махачева, то это Топурия

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал слухи об организации поединка между россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией, который может состояться летом.

«Я дрался с обоими. Ислама трудно победить. Думаю, единственный шанс для него проиграть — это быть нокаутированным, и если кто-то и способен на это, то это Илия. У него опасные руки. В первых трёх раундах он будет опасен», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Ранее Александр Шаблий сказал, кто опаснее для Махачева — Царукян или Топурия.

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