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Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио: дата и время, когда, где будет бой

Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио: дата и время, когда, где будет бой
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22 марта в Сиднее (Австралия) состоится боксёрский вечер, в рамках которого выступит непобеждённый россиянин Имам Хатаев (9-0, 9 KO).

Соперником Хатаева станет аргентинец Дурваль Элиас Паласио (14-3, 11 KO). Поединок, рассчитанный на 10 раундов, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 79,4 кг).

Имаму Хатаеву 30 лет. Уроженец Чеченской республики является трёхкратным чемпионом России, бронзовым призёром чемпионата мира, а также бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020 среди любителей. Дебютировал как профессионал в 2021 году и большую часть выступлений провел за границей.

Трансляция турнира в Сиднее пройдёт на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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