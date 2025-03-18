Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев обратился к Кадырову после завоевания титула UFC

Анкалаев обратился к Кадырову после завоевания титула UFC
Комментарии

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился со словами благодарности к своей команде после завоевания титула.

«Я благодарен своему родному клубу «Ахмат» и всему руководству за то, что они были рядом со мной с самого начала. Отдельную благодарность хочу выразить Рамзану Ахматовичу Кадырову за неоценимую поддержку и внимание на протяжении всех этих лет.

Особая благодарность моим тренерам, спарринг-партнёрам, менеджерам и медицинскому персоналу — ваша работа бесценна.

Этот пояс — наша общая победа. Впереди новые вызовы и новые горизонты. Спасибо каждому, кто стал частью этого пути», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Материалы по теме
«Думаю, так и было». Тренер Анкалаева заподозрил Перейру в жульничестве на UFC 313
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android