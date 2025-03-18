Леон Эдвардс составил идеального бойца MMA, упомянув Хабиба

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс в интервью пресс-службе промоушена составил идеального бойца MMA из реальных спортсменов.

Сила – Деррик Льюис

Кардио – Мераб Двалишвили

Лег-кик – Алекс Перейра

IQ – Леон Эдвардс

Борьба – Хабиб Нурмагомедов

Способность держать удар – Макс Холлоуэй

Скорость – Илия Топурия

Трэш-ток – Конор Макгрегор

Леону Эдвардсу 33 года. Британец дебютировал в UFC в 2014 году и в августе 2022-го стал чемпионом организации, нокаутировав нигерийца Камару Усмана, после чего провёл две защиты.

В июле на UFC 304 Эдвардс лишился титула, проиграв единогласным решением американцу Белалу Мухаммаду.