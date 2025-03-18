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Леон Эдвардс составил идеального бойца MMA, упомянув Хабиба

Леон Эдвардс составил идеального бойца MMA, упомянув Хабиба
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс в интервью пресс-службе промоушена составил идеального бойца MMA из реальных спортсменов.

Сила – Деррик Льюис
Кардио – Мераб Двалишвили
Лег-кик – Алекс Перейра
IQ – Леон Эдвардс
Борьба – Хабиб Нурмагомедов
Способность держать удар – Макс Холлоуэй
Скорость – Илия Топурия
Трэш-ток – Конор Макгрегор

Леону Эдвардсу 33 года. Британец дебютировал в UFC в 2014 году и в августе 2022-го стал чемпионом организации, нокаутировав нигерийца Камару Усмана, после чего провёл две защиты.

В июле на UFC 304 Эдвардс лишился титула, проиграв единогласным решением американцу Белалу Мухаммаду.

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