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Сэндхаген оценил шансы О’Мэлли в реванше с Двалишвили

Сэндхаген оценил шансы О’Мэлли в реванше с Двалишвили
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген прокомментировал слухи об организации титульного реванша между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили.

«Я определённо могу представить, что О’Мэлли вернётся и хорошо выступит. Мне нравятся истории аутсайдеров, и я ожидаю, что О’Мэлли будет аутсайдером.

Мне сложно представить, что этот поединок будет сильно отличаться от первого, однако у вас есть парень, имеющий шанс нокаутера. И этот шанс возрастает, если вы даёте ему 25 минут», — приводит слова Сэндхагена издание MMAJunkie.

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