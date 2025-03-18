Роберт Уиттакер сказал, как сложится реванш Перейры и Анкалаева

Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который может состояться позднее в этом году.

«Шумиха вокруг Перейры, его уверенность в себе ушли, считалось, что если он коснётся вас, то выведет из строя. Анкалаев не умер. Он не «уснул», когда Перейра ударил его. Думаю, это придало Магомеду уверенности. Вероятно, поэтому он просит о немедленном реванше. Все догадки и неопределённости исчезли.

Я считаю, что Анкалаев выступит лучше. Думаю, всё будет менее близко. Я не думаю, что второй поединок сложится как-то иначе», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.