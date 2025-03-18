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Гвоздик заявил, что ждёт от Ломаченко завершения карьеры

Гвоздик заявил, что ждёт от Ломаченко завершения карьеры
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик считает, что его соотечественник и экс-чемпион в трёх дивизионах Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) завершит профессиональную карьеру.

«Вопрос заключается в том, хочет ли Василий драться. Потому что я слышал, что он уже всё… Его команда ничего не анонсирует. Знаю, что Ломаченко ждёт результатов МРТ. Они должны прийти из Испании», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу.

Напомним, Ломаченко не выступал с мая, когда завоевал вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав австралийца Джорджа Камбососа.

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