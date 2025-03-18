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Чарльз Оливейра разобрал бой Чендлер — Пимблетт

Чарльз Оливейра разобрал бой Чендлер — Пимблетт
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке между американцем Майклом Чендлером и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Майкл Чендлер очень агрессивный и взрывной парень. Я испытываю к нему исключительно уважение. У него есть сила в руках. С другой стороны, у вас есть молодой парень, который верит в себя, отлично двигается, и у него очень хорошее джиу-джитсу. Но опыт имеет большое значение.

В первых двух раундах у Чендлера будет шанс нокаутировать Пимблетта, но, если поединок дойдет до третьего раунда, ему будет тяжело. Пэдди моложе», — приводит слова Оливейры Oddspedia.

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