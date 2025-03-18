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Усик заявил, что проведёт два боя перед завершением карьеры

Усик заявил, что проведёт два боя перед завершением карьеры
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что проведёт ещё два поединка перед завершением карьеры.

«На данный момент я не знаю, кто это будет, но у меня осталось два боя в моём невероятном путешествии», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Al Arabiya English.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.

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