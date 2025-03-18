Александр Усик ответил, против кого хотел бы провести следующий бой по боксу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, против кого хотел бы провести следующий поединок по правилам бокса.

«Наша цель — подраться с Дюбуа. Моя команда готова. Сейчас всё зависит от того, как Господь распорядится нашей судьбой. Второй человек, способный помочь нам в этом, — это Турки Аль аш-Шейх, потому что именно он может организовать этот поединок. В противном случае возникли бы сложности.

Знаете, я всегда сражался на земле своих противников. Прямо сейчас Саудовская Аравия создала наилучшие условия для проведения боёв, так что эта страна стала для меня в каком-то смысле вторым домом», — приводит слова Усика журнал The Ring.