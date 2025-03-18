Конор Макгрегор — о критике премьер-министра Ирландии: ты не представляешь наш народ

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор ответил на критику со стороны премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

Вчера, 17 марта, во время пресс-конференции в Белом доме Макгрегор выступил с критикой нелегальной миграции, упомянув в своей речи в негативном ключе правительство Ирландии. Вскоре Мартин обратился к Конору, сказав, что тот не представляет интересы соотечественников.

«Все доступные нам данные свидетельствуют о том, что нынешнее правительство Ирландии не оправдало ожиданий людей. За последние 10 лет Дублин превратился из одного из самых безопасных городов Европы в один из самых опасных.

Мне очень грустно видеть, как человек, не являющийся жителем Ирландии, позволяет себе такие высказывания в адрес своих соотечественников. Я не буду говорить о нём лично, но мог бы высказать ему своё недовольство публично. Однако я хочу говорить о фактах, которые ясно показывают, что правительство не оправдало надежд народа Ирландии. Они не представляют интересы ирландцев», — приводит слова Макгрегора издание Belfast Telegraph.