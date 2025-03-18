Александр Усик объяснил, по-прежнему ли он заинтересован в поединке с Алексом Перейрой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик объяснил, по-прежнему ли он заинтересован в поединке с экс-обладателем титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Да, я был бы заинтересован [в поединке с Алексом Перейрой]. Но [хотел бы его провести] только после поединка с Даниэлем, чтобы снова стать абсолютным чемпионом. Я даже рассматривал вариант боя в октагоне. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды», — приводит слова Усика журнал The Ring.

Ранее Александр Усик ответил, против кого хотел бы провести следующий поединок по правилам бокса.