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Александр Усик объяснил, по-прежнему ли он заинтересован в поединке с Алексом Перейрой

Александр Усик объяснил, по-прежнему ли он заинтересован в поединке с Алексом Перейрой
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик объяснил, по-прежнему ли он заинтересован в поединке с экс-обладателем титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Да, я был бы заинтересован [в поединке с Алексом Перейрой]. Но [хотел бы его провести] только после поединка с Даниэлем, чтобы снова стать абсолютным чемпионом. Я даже рассматривал вариант боя в октагоне. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды», — приводит слова Усика журнал The Ring.

Ранее Александр Усик ответил, против кого хотел бы провести следующий поединок по правилам бокса.

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