Брайс Митчелл: демоны посылают красивых женщин ко мне, чтобы я изменил с ними своей жене

13-й номер рейтинга UFC в полулёгком весе американец Брайс Митчелл утверждает, что его предстоящий соперник представитель Бразилии Жан Силва одержим демонами. Их бой состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами.

«Я не просто буду драться с человеком 13 апреля. Мне предстоит поединок с человеком, который одержим легионом демонов. Когда я просто произнёс имя Иисуса, он был спровоцирован на злобу. Тогда Силва начал лаять как собака и скандировать: «Пошёл ты! Пошёл ты! Пошёл ты!»

Мне нужно, чтобы все мои христианские воины молились за меня, чтобы я мог спокойно спать. Каждую ночь со дня, предшествовавшего пресс-конференции, мне снятся демонические сны. Легионы демонов нападают на меня каждый раз, когда я сплю, и ни разу с того дня я не видел спокойного сна.

Эти демоны окружают меня, и они пытаются бороться со мной, провоцировать меня на гнев, а затем сон меняется. Они посылают красивых женщин и пытаются заставить меня возбудиться, изменить моей жене. Сатана использует две мои слабости, чтобы попытаться разоблачить зло в моём собственном сердце, — гнев и похоть. Однако там, где я слаб, Господь силён.

Теперь я сражаюсь во имя Господа, а дьявол не будет тратить время, пытаясь изводить проигравшего. Он знает, что победа Господа близка. Я выиграю эту битву во имя Иисуса Христа. Демоны этого человека будут изгнаны из моего присутствия, и он падёт передо мной так же, как Голиаф пал перед царём Давидом», — приводит слова Митчелла портал MMA News.

Отметим, что Брайс является автором многих спорных высказываний. Также он считает сторонником теории о том, что Земля на самом деле плоская.