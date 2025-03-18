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Леон Эдвардс: Белал меня раздражает. Ему не идёт пояс

Леон Эдвардс: Белал меня раздражает. Ему не идёт пояс
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс нелицеприятно высказался в адрес своего экс-соперника, а ныне обладателя титула UFC в категории до 77 кг американо-палестинца Белала Мухаммада.

«Каждый раз, когда я вижу его, я думаю: «Чёрт возьми». Он сказал мне, что если бы проиграл, то ушёл бы в отставку. Я же подумал: «Лучше бы этот парень свалил на пенсию, потому что раздражает меня». Ему не идёт пояс», — приводит слова Эдвардса портал MMA Mania.

Напомним, реванш между Эдвардсом и Мухаммадом стал главным событием турнира UFC 304, который состоялся в конце июля 2024 года в Манчестере (Англия). Бой завершился победой Белала единогласным решением судей.

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