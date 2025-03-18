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«Народный чемпион». Хабиб — об Абубакаре Нурмагомедове

«Народный чемпион». Хабиб — об Абубакаре Нурмагомедове
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Бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) и член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией со своим двоюродным братом и экс-бойцом UFC Абубакаром Нурмагомедовым.

«Народный чемпион», — подписал Нурмагомедов фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Напомним, последний поединок по правилам смешанных единоборств Абубакар провёл на турнире UFC on ESPN 46, который состоялся 3 июня 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда Нурмагомедов разделил октагон с представителем Бразилии Элизеу Залески дос Сантосом. Бой завершился победой бразильского атлета раздельным решением судей. Вскоре после этого россиянина исключили из ростера лиги.

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