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Владимир Путин поздравил россиянок, которые завоевали золото на чемпионате мира по боксу

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок, которые завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу. Он проходил в городе Ниш (Сербия) с 9 по 16 марта.

«Уважаемые Нуне Григоровна, Елена Васильевна, Анастасия Владимировна, Салтанат Сериковна! Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на чемпионате мира Международной ассоциации бокса среди женщин.

На пути к золоту этого престижного турнира вы продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли. Молодцы!

Уверен, что общекомандный триумф российской сборной в сербском городе Ниш вдохновит вас на новые успехи в жизни и спорте. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.