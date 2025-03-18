Чарльз Оливейра назвал бойца UFC, реванш с которым ему хочется провести

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил о желании провести реванш с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Мой поединок против Макса Холлоуэя стал бы грандиозным событием, вышел бы в октагон с высоко поднятой головой. Во время нашей первой встречи я получил травму, которая заставила меня прекратить бой. Мы оба агрессивные бойцы. Я верю в свою силу и технику джиу-джитсу. Вокруг этого поединка было бы много шума. Я бы стремился нокаутировать его, а звание BMF подразумевает, что его обладатель — это крутой боец в своём дивизионе, не так ли? Хочу доказать это.

Когда мы говорим о наследии, мы обычно имеем в виду статус чемпиона. Однако титул BMF означает, что ты самый крутой боец, и именно таким я себя чувствую в этом дивизионе. Мне уже удалось это доказать. И единственное, чего мне не хватает [для закрепления за собой этого статуса] — это пояс BMF», — приводит слова Оливейры портал MMAJunkie.