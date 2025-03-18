Леннокс Льюис: никогда не хотел бы драться с Джорджем Форманом. Это проигрышная ситуация

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британец британо-канадец Леннокс Льюис объяснил, почему не хотел драться с легендарным американцем Джорджем Форманом.

«Нет. Я никогда не хотел драться с Джорджем. Это проигрышная ситуация. Если ты его побеждаешь, чего я добился бы, то ты побеждаешь старика. Тогда все тебя начинают ненавидеть, потому что люди любили Джорджа. А если он тебя побеждает, то тебя побеждает старик, и ты — отстой», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

Напомним, Форману 76 лет. Он является старейшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, поскольку в возрасте 45 лет в 1994 году завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.