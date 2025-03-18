Генсекретарь Федерации бокса РФ раскрыл, сколько выплатят девушкам, которые победили на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал, какие денежные выплаты получат россиянки, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира по боксу. Турнир проходил в городе Ниш (Сербия) с 9 по 16 марта.

«Хочу поздравить главного тренера сборной Альберта Муталибова с историческим результатом. Поздравляю личных тренеров, весь тренерский состав команды. Также в сборной хороший микроклимат, и это было видно, в команде благоприятная обстановка. Горжусь всеми девчонками, всеми 12. Они в ринге сделали всё возможное, я ими искренне горжусь. У нас все девочки‑девочки, но в ринге они с мужским характером. Также от Федерации бокса России мы выплатим отдельные призовые, проведём торжественный приём, где за первое место вручим сертификат на 4 млн рублей, за второе — 3 млн и за третье — 2 млн», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате мира среди женщин и завоевала четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.