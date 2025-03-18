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Генсекретарь Федерации бокса РФ раскрыл, сколько выплатят девушкам, которые победили на ЧМ

Генсекретарь Федерации бокса РФ раскрыл, сколько выплатят девушкам, которые победили на ЧМ
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал, какие денежные выплаты получат россиянки, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира по боксу. Турнир проходил в городе Ниш (Сербия) с 9 по 16 марта.

«Хочу поздравить главного тренера сборной Альберта Муталибова с историческим результатом. Поздравляю личных тренеров, весь тренерский состав команды. Также в сборной хороший микроклимат, и это было видно, в команде благоприятная обстановка. Горжусь всеми девчонками, всеми 12. Они в ринге сделали всё возможное, я ими искренне горжусь. У нас все девочки‑девочки, но в ринге они с мужским характером. Также от Федерации бокса России мы выплатим отдельные призовые, проведём торжественный приём, где за первое место вручим сертификат на 4 млн рублей, за второе — 3 млн и за третье — 2 млн», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате мира среди женщин и завоевала четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

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