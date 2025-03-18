Александр Усик открыт к участию в новой боксёрской лиге Даны Уайта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик высказался о новой боксёрской лиге, которую создали президент UFC Дана Уайт и председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Это замечательная идея! Я считаю, что Турки Аль аш-Шейх многое делает для спорта. Замечательно, что появляются новые инициативы, и я полностью поддерживаю их. Многие люди опасаются, что что-то может не получиться, но важно всегда искать новые пути.

Меня не приглашали участвовать в этой лиге, но, если поступит такое предложение, мы с моей командой тщательно его рассмотрим», — приводит слова Усика портал talkSPORT.