Уиттакер ответил, когда и против кого он хочет провести последний бой в среднем весе

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер сообщил, что его следующий поединок может стать последним в категории до 84 кг.

«Я приму решение о переходе в полутяжёлый вес после следующего боя. Так что вы увидите как минимум ещё поединок с моим участием в среднем весе. Бой с Шоном Стриклендом? Это было бы здорово сделать на Международной бойцовской неделе», — приводит слова Уиттакера портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Уиттакер разделил октагон с непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.