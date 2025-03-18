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Леннокс Льюис: даже в худшей форме победил бы пикового Виталия Кличко

Леннокс Льюис: даже в худшей форме победил бы пикового Виталия Кличко
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис уверен, что победил бы украинского боксёра, а ныне политика Виталия Кличко в своей худшей спортивной форме.

«Это (выход Кличко на замену Кирку Джонсону. — Прим. «Чемпионата») повлияло на меня не лучшим образом, но даже в худшем состоянии я всё равно победил Кличко в его лучшей форме», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

Напомним, бой между Льюисом и Кличко состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Изначальным соперником Леннокса был Кирк Джонсон, однако тот снялся с поединка из-за травмы за несколько недель до боя. Ему на замену вышел украинский атлет.

Встреча продлилась пять раундов и завершилась в шестом из-за рассечения брови Виталия Кличко. Для Леннокса это был последний профессиональный бой в карьере.

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