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«И этот парень хотел перейти в средний вес?» Дю Плесси — о выступлении Перейры на UFC 313

«И этот парень хотел перейти в средний вес?» Дю Плесси — о выступлении Перейры на UFC 313
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

«И этот парень хотел перейти в средний вес? Анкалаев провёл отличный бой. Спасибо Анкалаеву за то, что он сорвал самый большой куш в моей жизни. Интересен ли мне бой с Алексом? Нет, его аура [непобедимости] исчезла», — приводит слова дю Плесси портал MMAJunkie.

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