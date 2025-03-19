Майк Тайсон назвал современного боксёра, с которым побоялся бы драться. Это не Бетербиев

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал современного боксёра, с которым побоялся бы драться.

«Мне нравится, как Дэвид показывает себя в противостояниях с каждым [против кого выходит в ринг]. Его часто недооценивают. Послушайте, если бы я тоже дрался в этом дивизионе, то также боялся бы драться с ним. У каждого, кто бьётся с ним, нет шансов. Это факт», — приводит слова Тайсона портал Give me Sport.

Напомним, Бенавидесу 28 лет. Он мексиканец и является чемпионом в полутяжёлом весе, владея поясами WBA и WBC-Interim. На его счету 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.