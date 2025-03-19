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«Это было так легко». Леннокс Льюис — о поединке с Майком Тайсоном

«Это было так легко». Леннокс Льюис — о поединке с Майком Тайсоном
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис считает свой бой с легендарным американцем Майком Тайсоном самым лёгким в карьере. Их встреча состоялась в июне 2002 года. Победу нокаутом в восьмом раунде одержал Льюис.

«Я не был удивлён, что это было так легко. Эмануэль Стюард (тренер Леннокса. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что это будет мой самый лёгкий бой. И я сказал: «Что?». Эмануэль ответил: «Да, это будет твой самый лёгкий бой». И тогда до меня дошло, почему он так сказал. Все поединки, которые были до этого, служили подготовкой к Тайсону», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

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