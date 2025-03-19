Издание Give me Sport представило топ-20 самых высокооплачиваемых бойцов ММА в истории

Авторитетное североамериканское издание Give me Sport представило топ-20 самых высокооплачиваемых бойцов смешанных единоборств в истории.
Топ-20 самых высокооплачиваемых бойцов ММА в истории
1. Конор Макгрегор — $ 39,3 млн;
2. Хабиб Нурмагомедов — $ 22,9 млн;
3. Джон Джонс — $ 17,2 млн;
4. Алистар Оверим — $ 14,4 млн;
5. Стипе Миочич — $ 13,6 млн;
6. Андерсон Силва — $ 13,5 млн;
7. Брок Леснар — $ 13,2 млн;
8. Алекс Перейра — $ 12,5 млн;
9. Исраэль Адесанья — $ 11,5 млн;
10. Андрей Орловский — $ 11,2 млн;
11. Майкл Биспинг — $ 11,1 млн;
12. Джуниор дос Сантос — $ 11 млн;
13. Жорж Сен-Пьер — $ 10,95 млн;
14. Дональд Серроне — $ 10,6 млн;
15. Даниэль Кормье — $ 10,2 млн;
16. Марк Хант — $ 9,8 млн;
17. Дастин Порье — $ 9,1 млн;
18. Витор Белфорт — $ 9 млн:
19. Ислам Махачев — $ 8,8 млн;
20. Дэн Хендерсон — $ 8,5 млн.