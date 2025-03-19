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Опубликован официальный постер к турниру UFC 314

Опубликован официальный постер к турниру UFC 314
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Опубликован официальный постер к бойцовскому турниру UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (США).

Фото: UFC Eurasia

В главном бою экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски (26-4) сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом (23-6).

В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер (23-9) встретится с британцем Пэдди Пимблеттом (22-3).

Также в рамках турнира россиянин Никита Крылов (29-9), выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), проведёт поединок с американским экс-претендентом Домиником Рейесом (14-4).

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