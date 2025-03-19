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Менеджер Ломаченко ответил на слухи об уходе украинца из бокса

Менеджер Ломаченко ответил на слухи об уходе украинца из бокса
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Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, прокомментировал слухи об уходе украинца из спорта.

«Я разговаривал с ним, у него всё хорошо. Была небольшая травма спины, сейчас он восстанавливается и начинает тренироваться.

У нас будут новости через месяц-два касательно того, вернётся ли он или завершит карьеру. Пока мы не знаем. По правилам IBF у него есть время до октября», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media.

Напомним, Ломаченко не выступал с мая, когда завоевал вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг), нокаутировав австралийца Джорджа Камбососа.

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