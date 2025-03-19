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«Погнали, Ирландия!» Макгрегор показал фото встречи с Трампом

«Погнали, Ирландия!» Макгрегор показал фото встречи с Трампом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал фотографии со встречи с действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Дни, когда слабые люди разрушали страны, прошли! Я заручился полной поддержкой администрации Трампа! Они – правительство ДЕЙСТВИЯ! Луч света для западного мира. Погнали, Ирландия!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на его счету в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

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