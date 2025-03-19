Цзю — о поражении от Муртазалиева: был дураком, считал, что вынесу его за два раунда

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о поражении от россиянина Бахрама Муртазалиева.

Напомним, поединок боксёров состоялся в октябре и завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом.

«Самый большой урок? Не быть дураком. Стараться действовать с умом. Я считал, что вынесу его за два раунда. Вот что крутилось у меня в голове: «Этот парень не продержится больше двух раундов». Я вышел с таким настроем. Но профессиональный бой — это 12 раундов, а не два. Нужно быть умнее», — приводит слова Цзю Daily Mail.

Ранее Тим Цзю оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело.

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