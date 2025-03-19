Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о лицензировании ММА-клубов

Госдума рассмотрит законопроект о лицензировании ММА-клубов
Комментарии

В Государственную думу Российской Федерации будет внесён законопроект об обязательном лицензировании ММА-клубов, сообщает «РИА Новости Спорт». Инициатором выступила фракция «Справедливая Россия — За правду».

Отмечается, что в России действует множество нелегальных MMA-клубов, где тренируются иммигранты, часть из которых связана с радикальными субкультурами, что представляет потенциальную угрозу.

«Федеральным законом предлагается ввести лицензирование деятельности по организации и проведению тренировочного процесса лиц, занимающихся смешанным боевым единоборством (ММА), а также по организации и проведению соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Топ-7 россиян в боксе и ММА в 2024 году

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android