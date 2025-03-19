Госдума рассмотрит законопроект о лицензировании ММА-клубов

В Государственную думу Российской Федерации будет внесён законопроект об обязательном лицензировании ММА-клубов, сообщает «РИА Новости Спорт». Инициатором выступила фракция «Справедливая Россия — За правду».

Отмечается, что в России действует множество нелегальных MMA-клубов, где тренируются иммигранты, часть из которых связана с радикальными субкультурами, что представляет потенциальную угрозу.

«Федеральным законом предлагается ввести лицензирование деятельности по организации и проведению тренировочного процесса лиц, занимающихся смешанным боевым единоборством (ММА), а также по организации и проведению соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

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